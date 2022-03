PSP prende correio de droga no Montijo

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 12 de março, pelas 16h15, no Montijo, procedeu à detenção de

Um estrangeiro, com 30 anos, foi detido no Montijo por ser suspeito de tráfico de droga. Foram apreendidas cápsulas de cocaína no quatro de hotel e foi internado para expelir as restantes.

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP“O detido chegou a território nacional oriundo de um voo internacional, tendo como destino a Lisboa. Ao chegar a Portugal deslocou-se para uma unidade hoteleira na zona do Montijo, onde foi surpreendido pela presença dos Polícias, tendo sido apreendidas 92 cápsulas, no interior do seu quarto de hotel”, descreve a nota oficial enviada à redação.

Depois foi transportado para o Hospital de São José, onde ficou sob observação para expelir as restantes cápsulas de cocaína que transportava no interior do corpo.

No total foram apreendidas 108 cápsulas, com um peso bruto de 1,242 Kg.

“Deste modo, foram apreendidas cerca de 6.210 doses individuais deste tipo de produto estupefaciente e que, graças à intervenção policial, não entrou no circuito de venda direta ao consumidor”, descreve o texto.

Foi presente em Tribunal, para primeiro interrogatório de arguido detido, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.