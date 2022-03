Álvaro Sobrinho interrogado por desvio de 500 milhões do BES Angola

Álvaro Sobrinho estará a ser interrogado, em Lisboa, pelo alegado desvio de 500 milhões de euros do BES Angola. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal.

Segundo a estação de televisão, o angolano está a ser interrogado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) devido a suspeitas de ter burlado o antigo Banco Espírito Santo de Angola, a que presidiu, em cerca de 500 milhões de euros.

Ainda segundo a mesma fonte, o dinheiro terá passado pela Suíça, por sociedades offshore, e por Portugal - alegadamente branqueado na compra de vários imóveis de luxo, como apartamentos no condomínio Estoril-Sol, e até no assumir de uma posição acionista na SAD do Sporting, através da sociedade Holdimo, com um investimento de 20 milhões de euros.

O objetivo da investigação, esta quinta-feira, passa por confrontar o ex-banqueiro com novos factos entretanto apurados - e eventualmente pela aplicação de novas medidas de coação, mais restritivas que o atual termo de identidade e residência, que atenuem o perigo de fuga de Sobrinho, que vive no estrangeiro, entre vários países por onde circula com grande mobilidade, nomeadamente através de jatos particulares.

Já em 2015, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercados de Valores Mobiliários investigavam os investimentos do luso-angolano em cotadas portuguesas.