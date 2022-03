Portugal recebe mais 91 refugiados ucranianos esta madrugada

Noventa e um ucranianos aterram na madrugada desta sexta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num voo operado pela TAP, informa o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Numa curta nota, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação assinala que o avião que transporta os 91 refugiados ucranianos aterrará pelas 00h40.

“A operação, com origem em Varsóvia, contou com o apoio do Governo à partida e à chegada. Em Lisboa estarão presentes várias entidades oficiais para assegurar o acolhimento dos refugiados”, realça.