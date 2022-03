Relatório Covid-19 da DGS passa a ser semanal

O novo Relatório de Situação incluirá o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a 7 dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal, explica a DGS.

" A atual fase justifica a alteração do padrão de divulgação , sendo descontinuados ambos os relatórios diários", argumenta o gabinete da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"A Direção-Geral da Saúde passa a divulgar, a partir de amanhã (dia 11 de março), um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, que será publicado à sexta-feira ", indica a DGS, em comunicado.

"Os internamentos refletirão as camas ocupadas com casos de Covid-19, sendo estes dados disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde", adianta a DGS.

O relatório sobre vacinação também passam a semanais e a ser divulgados também à sexta-feira. Vão incluir dados da cobertura vacinal contra a Covid-19, incluindo a vacinação iniciada, completa e de reforço por grupo etário.

Os dados sobre a vacinação contra a gripe, cuja campanha está em fase de conclusão, deixarão de ser divulgados.

"Este modelo de divulgação de dados será ajustado sempre que a situação epidemiológica o justifique ou exista necessidade de contemplar outros indicadores", conclui a Direção-Geral da Saúde.



Os boletins diários com a informação sobre o número de mortes, novos casos de Covid-19, pessoas recuperadas entre outras informações, começaram a ser divulgados há cerca de dois anos.

Portugal registou mais 18 mortes e 12.794 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico diário da DGS.

Evolução da Covid-19 em Portugal