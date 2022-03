Universidade Católica vai acolher estudantes ucranianos

Decorre esta quarta-feira e quinta-feira, em formato digital, o Open Day da Universidade Católica, uma oportunidade para estudantes do ensino secundário conhecerem os cursos das diferentes faculdades e contactarem com estudantes do ensino superior.

Em entrevista à Renascença, Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade, diz que é preciso apostar numa formação que integre cada vez mais os saberes e revela, ainda, que a instituição está disponível para acolher refugiados provenientes da guerra na Ucrânia.

Sobre a possibilidade de os ministérios da Educação e do Ensino Superior se fundirem, na nova legislatura, a responsável é perentória: "seria trágico".

Esta quarta edição do Open Day da Universidade Católica tem como tema “Católica e Talento para o futuro”. De que maneira é que o talento deve ser decisivo na hora de escolher um curso?

É um dia importante para a Católica este em que voltamos a contactar com potenciais candidatos, mas também com jovens estudantes que estão a tentar tomar uma decisão relativa ao ensino superior. Chamámos a este Open Day, que vimos a realizar há alguns anos, “Católica para o futuro”, porque se trata de conseguirmos atrair jovens criativos, curiosos, perspicazes, com interesse em contribuírem para mudar o mundo. Claro que gostaríamos que muitos daqueles jovens que vão participar no Open Day da Católica possam vir a ser nossos alunos, mas certamente haverá muitos que vão à procura de um contacto com áreas que potencialmente podem vir a ser interessantes no desenvolvimento das suas perspetivas profissionais. É natural que haja muita indecisão, quando se está a acabar o ensino secundário.

A propósito dessa necessidade de adaptação entre a oferta das universidades e o mercado de trabalho, e o próprio contexto, o que é que está a mudar na oferta de cursos das diferentes faculdades da Universidade Católica?

Cada vez mais, optamos por pensar e implementar formações que estejam alinhadas com aquilo que são os grandes desenvolvimentos a nível internacional. Temos formações de primeiro ciclo lecionadas em inglês, mas também o curso pioneiro em "Portugal Philosophy ans Politics and Economics", para além do curso de Medicina.

Por outro lado, apostamos na internacionalização e em currículos que deem aos candidatos uma abordagem que não seja baseada num conceito de especialização limitada, ou seja, que integre, no desenvolvimento curricular do primeiro ciclo, áreas científicas externas à área de especialidade. Precisamos cada vez mais de profissionais que tenham uma capacidade de analisar, interpretar e agir em contextos complexos. O paradigma antigo da hiperespecialização que limitava, ou seja, que, em vez de potenciar a integração dos saberes os separa, está hoje obsoleto. O Papa Francisco fala muito na questão da ecologia integral dos saberes. Este conceito que, para além de muito bonito, é um conceito muito útil e fundamental para que os jovens que agora entram no ensino superior, possam ter um contributo relevante para a sociedade do futuro.

Nestes dois dias de open day, os alunos poderão falar com 16 representantes das diferentes faculdades. O que poderão encontrar concretamente?

Desde logo, podem encontrar professores, diretores de faculdade que poderão tirar dúvidas sobre aspetos específicos dos cursos que oferecemos, mas também das saídas profissionais. Em segundo lugar, vão ter a possibilidade de falar com alunos, jovens da sua idade, e entender o que é a experiência do ensino superior, a experiência de uma determinada área e perceber também aquilo que foi o percurso de escolha de cada um.

É importante que os jovens sintam que neste momento de decisão não estão sozinhos. Têm obviamente o apoio que trazem da escola secundária, dos seus professores, dos responsáveis pelos gabinetes de orientação profissional, das famílias, mas do lado da universidade e, para além de uma orientação e explicação profissional e académica, numa espécie de mercado virtual, poderão também perceber quais foram as motivações que levaram outros estudantes a escolher determinadas áreas. Terão um misto de explicação académica, orientação profissional, e contacto com a experiência dos estudantes e de antigos que são agora profissionais de sucesso.

Olhando para a situação internacional, mais concretamente para a guerra na Ucrânia, estão a preparar-se de alguma maneira para acolher alunos que venham deste país?

Sim, em primeiro lugar, a Universidade Católica assinou e subscreveu a declaração da Federação Internacional das Universidades Católicas, rejeitando e condenado a guerra e o ataque russo à Ucrânia. Disponibilizámo-nos, desde essa altura, dia 25 de fevereiro, para receber estudantes não só oriundos da Universidade Católica da Ucrânia, mas de outras instituições. Estudantes refugiados que quisessem frequentar os nossos cursos. Vamos desenvolver várias iniciativas.

Quais, por exemplo?

Já nos disponibilizamos à Câmara de Lisboa – no Porto aconteceu o mesmo – para acompanharmos as iniciativas autárquicas de apoio aos refugiados. No que diz respeito aos universitários, vamos disponibilizar lugares para estudantes deslocados que queiram continuar os seus cursos na Católica. Isso pode revestir-se de várias modalidades: frequência presencial, mas também online, para quem possa e tenha interesse em seguir aulas à distância, embora esta modalidade seja mais difícil pelas condições na Ucrânia.

Associámo-nos a duas iniciativas europeias para apoiarmos estudantes, mas também professores refugiados. Quero, também, assinalar que os "alumni" da Universidade vão lançar uma iniciativa para disponibilizar, através da sua rede, lugares de trabalho a refugiados e famílias deslocadas que venham para Portugal. Vamos disponibilizar uma bolsa de emprego a todos aqueles que vivem esta situação terrível e que se deslocam para Portugal, para que possam também continuar a trabalhar e a ter uma vida digna.

Trata-se de uma mudança das regras de atribuição de bolsas?

Não, esta é uma situação excecional. Estamos a falar de estudantes refugiados que frequentarão os cursos numa situação de exceção e, portanto, vamos encontrar soluções, através de um fundo de apoio, para que possam frequentar os cursos da universidade e isentá-los de propinas, nas situações em que isso seja necessário.

Quantos alunos é que a universidade poderá receber?

Estamos, neste momento, a estudar com as faculdades aquilo que poderá vir a ser a nossa oferta. A Global School of Law, que é a escola que ensina e desenvolve programas pós-graduados em Direito e que leciona em inglês, oferece desde já dois lugares, duas bolsas para estudantes ucranianos que se candidatem aos programas.