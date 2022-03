Da Ucrânia para Oliveira do Hospital. Anatoly joga sem gelo, mas em paz

No balneário do Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, António Gouveia, nove anos senta-se ao lado do rapaz loiro e de olhos azuis e começa a gesticular. Entre os novos colegas de equipa não parece haver dificuldade na comunicação. “Não é bem falar, é comunicar com gestos. Isto é fixe, isto é olá, não comunicamos em ucraniano mas por gestos ele entende”, garante o atleta, elogiando a vinda do novo colega.

“Vai ser uma experiência boa, obviamente que para ele vai ser mais difícil, porque não é no gelo, mas não vai haver problema porque ele fica à baliza”, observa, pegando no stick para jogar a bola, que no gelo tem a designação de disco.

Com oito anos, Anatoly Svistun, sorri timidamente. Teve de deixar Kiev onde jogava hóquei no gelo, representando o Hockey Club Sokil Kyiv, uma equipa da Liga Profissional com sede na capital da Ucrânia. Participou em torneios ucranianos e internacionais.

Já tinha experimentado patins de quatro rodas, mas é no gelo que se sente em casa. “Ele diz que está bem, mas sonha em patinar no gelo”, insiste a tradutora Antonina Fishchenko, 32 anos, a trabalhar há seis numa grande superfície comercial em Oliveira do Hospital. Está sem notícias da avó que vive em Donetsk.

Por estes dias ajuda na comunicação quando ela ainda acontece.