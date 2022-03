“Redobrem as medidas de segurança". PSP apela ao civismo nos postos de combustíveis

A Polícia de Segurança Pública (PSP) pede aos proprietários dos postos de abastecimento de combustíveis que “redobrem as medidas de segurança”, numa altura de grande afluência a antecipar o aumento do preço da gasolina e do gasóleo a partir de segunda-feira.



Os preços dos combustíveis sobem e muito a partir de segunda-feira. Cada litro de gasolina vai custar mais 8 cêntimos e no gasóleo o aumento será de 14 cêntimos por litro.

É por isso que, desde sexta-feira tem havido uma corrida aos postos de abastecimento um pouco por todo o país.