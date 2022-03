Mais 30 mortos e 12 mil novos casos de Covid-19 em dia com menos internados

Veja também:

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 30 mortos e 12.234 novos casos de Covid-19, de acordo com os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O documento aponta ainda para uma redução do número de internados. Há agora 1.300 pessoas internadas com Covid-19 no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos, menos 100 do que ontem. Analisando apenas as unidades de cuidados intensivos, mantêm-se 90 doentes internados nos hospitais portugueses.

Das 30 vítimas mortais, 21 tinham mais de 80 anos, sete entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e outra entre os 50 e os 59 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior aumento de novos casos, mais 4.293, seguida do Centro com 2.812 e o Norte com 2.128. O Alentejo nas últimas 24 horas regista mais 1.025 novas infeções e o Algarve 836. Nas regiões autónomas, a Madeira soma mais 637 casos e os Açores 503.

No total, há neste momento 474.019 casos ativos de Covid-19.

Desde o início da pandemia, Portugal já somou 3.294.691 casos da doença, dos quais 21.141 morreram e 2.799.531 conseguiram recuperar.