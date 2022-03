Pena suspensa para 30 anos de violência doméstica sobre a mulher em Braga

O arguido, de 56 anos, foi condenado por um crime de violência doméstica, respeitando ainda aquela pena a dois crimes de ameaça agravada, cometidos sobre os filhos.



Fica ainda proibido de, durante dois anos, contactar ou aproximar-se da mulher aproximar da mulher, uma medida que será fiscalizada através de meios técnicos de controlo à distância.

Para suspensão da pena, o arguido beneficiou, designadamente, do facto de a mulher ter manifestado vontade de continuar a viver com ele.

O arguido terá de cumprir um plano de reinserção social, que deverá passar pela frequência de uma ação de formação de prevenção de violência doméstica e pelo tratamento à sua dependência alcoólica.

Segundo o tribunal, a violência doméstica começou logo desde o casamento, em 1987, e prolongou-se até 2021, estando relacionada com o consumo excessivo de álcool por parte do arguido.

As agressões físicas e verbais ocorreram "pelo menos uma vez por mês", no interior da residência comum e quase sempre na presença dos filhos, então menores, do casal.