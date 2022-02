​“Dizer que o PCP é um vassalo da União Soviética é um insulto". António Filipe sobre as posições do partido face a Putin.

António Filipe ameaça deixar estúdios da CNN Portugal. “Dizer que o PCP é um vassalo da União Soviética é um insulto", palavras do comunista.



Em causa as críticas do socialista Sérgio Sousa Pinto no que diz respeito à posição dos comunistas em relação ao conflito.

Sérgio Sousa Pinto diz que o PCP era “marcadamente pro-Putin”, algo que motivou protestos de António Filipe.

Um debate aceso que levou o socialista a perguntar “Estás-me a chamar mentiroso? Eu estou a chamar-te louco”.

Sérgio Sousa Pinto acrescentou que “durante a Guerra Fria o PCP era um abjeto vassalo da União Soviética. E hoje é um vassalo do senhor Putin”.

Ora António Filipe não gostou da acusação ao partido e queixou-se, “vim aqui para um debate a sério. O PCP resistiu ao fascismo em Portugal”.

O histórico militante do PCP reforçou a ideia de que é falso afirmar que o partido é um vassalo da União Soviética. António Filipe, respondeu à acusação do socialista Sérgio Sousa Pinto, diz que “é faltar à verdade dizer que o PCP algum dia passou vassalagem ao senhor Putin”.





Esta semana o secretário-geral do PCP considerou que as declarações de Vladimir Putin refletem um "país capitalista" e representam "um ataque à União Soviética", defendendo a via do diálogo para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.