Impacto de ciberataque na Vodafone "em fase final de resolução"

O impacto verificado nos serviços da Vodafone "encontra-se em fase final de resolução", com "um volume já bastante residual de clientes afetados", disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

"A estabilização da rede está praticamente assegurada, o que inclui voz móvel e fixa, dados e serviço de televisão", acrescentou.

Em curso, "está o restabelecimento de soluções específicas para clientes empresariais", sendo que "aumentamos também a disponibilização de mais ferramentas de serviço de apoio ao cliente, incluindo restabelecimento de parte dos canais digitais", prosseguiu fonte oficial.

A Vodafone criou um "site" com todas as atualizações que os clientes podem consultar no endereço https://www.vodafone.pt/informacao-ciberataque.html.

A operadora de telecomunicações liderada por Mário Vaz foi alvo de um ciberataque sem precedentes na noite de segunda-feira, o qual afetou a sua rede e os seus quatro milhões de clientes.