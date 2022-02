“Crise severa pela falta água”. Ministra da Agricultura reforça pedido de ajuda na UE

A ministra da Agricultura vai insistir junto da Comissão Europeia no pedido para reforçar os adiantamentos de medidas de apoio aos agricultores por causa da seca. Em entrevista à Renascença, Maria do Céu Antunes diz ser necessário apoiar o sector que se debate com um aumento significativo dos custos de produção.

“Reforcei o pedido que já tinha feito há 15 dias junto do Comissário Europeu para a Agricultura , nomeadamente, para podermos reduzir as taxas de controlo e, também, para podermos autorizar o reforço dos adiantamentos das medidas de apoio à superfície e a simplificação dos adiantamentos em linha com as medidas de exceção no quadro de apoio aos impactos do Covid-19”, avançou.

Mas a governante quer aproveitar para voltar a reforçar o seu pedido durante o Conselho de Ministros Extraordinário dos Ministros da Agricultura, que vai decorrer até terça-feira em Estrasburgo. “Vou estar com o senhor comissário e vou reforçar de novo – à semelhança do que temos articulado com os outros Estados-membros da bacia do mediterrâneo – para podermos intensificar as medidas e darmos resposta às necessidades dos agricultores, por esta dupla crise que se faz sentir: não só pelo aumento dos custos de produção, mas também por esta crise severa que se faz sentir pela falta de água.”

Enquanto isso, Maria do Céu Antunes adianta que a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural está a monitorizar a situação para estudar “medidas concretas” para as diferentes regiões, que são muito diferentes entre si, e vão necessitar de respostas específicas.

Entre as principais prioridades, o Governo coloca a questão do abeberamento animal que pode passar pela transferência de água de Alqueva, que está, neste momento, numa situação mais confortável.