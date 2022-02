Covid-19. Vacinados Pfizer e Moderna já podem doar sangue sem ter de esperar sete dias

Veja também:

As pessoas que receberam as vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 deixam de ter de esperar sete dias para doar sangue, anunciou esta quarta-feira o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

A alteração consta de uma nova atualização do plano de contingência do IPST para a sustentabilidade, qualidade e segurança do fornecimento de sangue e componentes sanguíneos durante a pandemia de Covid-19.

“Os potenciais dadores de sangue e de componentes sanguíneos vacinados com vacinas mRNA, (esquema vacinal primário ou dose de reforço) podem ser aceites como dadores de sangue caso se sintam bem e estejam assintomáticos”, refere o documento.

Quanto às pessoas candidatas à dádiva que tenham tido Covid-19, continuam a ter de “aguardar 14 dias após a resolução dos sintomas para se candidatarem novamente”, adiantou esta quarta-feira o instituto em comunicado.