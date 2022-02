TAP alvo de ataque informático no Twitter

A conta da transportadora aérea nacional TAP na rede social Twitter terá sido esta terça-feira alvo de um ataque informático.

"A TAP confirma que a sua conta oficial no Twitter foi alvo de um ataque informático. A Companhia desenvolveu já todas as diligências necessárias para proteger a sua conta que está de momento suspensa", refere a companhia numa mensagem pública no Facebook.



A foto de perfil da conta oficial da TAP no Twitter foi apagada e o mesmo aconteceu com várias publicações da empresa naquela rede social.



Desde o início da tarde, foram feitas várias publicações apenas com a palavra "awesome" (impressionante, em Português).

O nome utilizado pela empresa naquela rede social também foi substituído por um ponto final.