Hospital abre inquérito a morte de bebé por alegada falta de socorro médico

A Unidade de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte no hospital de Portalegre de um bebé de oito dias, por alegada falta de socorro médico.

O porta-voz da ULSNA, Ilídio Pinto Cardoso, disse à agência Lusa que a administração daquela unidade hospitalar vai avançar com o inquérito e tomar uma posição sobre este caso "mais tarde".

A administração do Hospital de Portalegre está reunida esta sexta-feira manhã, com caráter de urgência, para analisar esta situação.

A revista Sábado noticiou a morte de um bebé de oito dias, na quinta-feira, no hospital de Portalegre, "por falta de socorro médico".

Segundo a notícia da revista, "o socorro foi pedido pelo pai da criança e os bombeiros foram acionados às 09h33", depois de o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) ter dito que a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) "do hospital de Portalegre não estava operacional".