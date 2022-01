Covid-19. Maiores de 30 anos já podem agendar dose de reforço

Veja também:

O agendamento da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já está disponível para utentes com 30 ou mais anos.

Quem tiver “18 ou mais anos” e seja vacinado “com vacina Janssen há 90 ou mais dias”, também já pode agendar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

O pedido de agendamento pode ser feito no portal da Direção-Geral da Saúde.

Depois de aceder ao portal da DGS, é preciso selecionar o local e data mais convenientes, ficando a aguardar um contato por SMS, pelo número 2424, com confirmação da data, hora e local de vacinação.

O agendamento, deve ser confirmado respondendo à mensagem e no dia que lhe foi destinado, dirigir-se ao local, na hora indicada, para tomar a ou as vacinas.

De acordo com o último boletim de vacinação diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), 95.701 pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, elevando o total para 4.332.561 pessoas vacinadas com a dose de reforço.

Há também mais 1.901 pessoas com o esquema vacinal primário completo, num total de 8.775.669 pessoas nessa situação.

Quanto às crianças entre os 5 e os 11 anos há mais 46 crianças nestas idades com a vacinação contra a Covid-19 iniciada, num total de 300.999.

As faixas etárias entre os 70 e 79 anos e com 80 ou mais anos continuam a ser as que apresentam uma maior percentagem de pessoas com dose de reforço administrada, com taxas de 94% e 92%, respetivamente.

Entre os 60 e os 69 anos há 86% de vacinados com a dose de reforço, o que equivale a um total de mais de um milhão de pessoas nesta faixa etária.