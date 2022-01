Rui Moreira absolvido no caso Selminho

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi esta sexta-feira absolvido no caso Selminho, em que era acusado de prevaricação e arriscava a perda de mandato na autarquia.

A leitura do acórdão terminou no Tribunal de São João Novo, no Porto. O coletivo de juízes concluiu que não havia provas para condenar o autarca.



O Ministério Público não conseguiu provar que Rui Moreira tenha influenciado a resolução do acordo entre a Câmara Municipal do Porto e a Selminho, indica o tribunal.