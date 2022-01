Ministério Público acusa dois arguidos pelo homicídio do "Conde" de Guimarães

O Ministério Público (MP) acusou dois arguidos de matarem um homem de Guimarães conhecido por "Conde", agredindo-o e atirando-o ao rio Ave, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria refere que o MP considerou indiciado que um dos arguidos, entendendo que a vítima, que já lhe prestara serviços de eletricidade, esteve ligado a um assalto à sua casa, decidiu matá-la. Para o efeito, solicitou ajuda a outro arguido, que anuiu.

Na execução destes propósitos, o primeiro arguido acordou com a vítima um encontro para o dia 08 de janeiro de 2020, ao princípio da noite, junto a um restaurante próximo do rio Ave, a pretexto de com ela combinar uns serviços. .

Quando chegou ao local, a vítima foi agredida pelos dois arguidos e lançada ao rio Ave, acabando por morrer.

O Ministério Público indiciou ainda que, após a prática destes factos, os dois arguidos se apoderaram do veículo automóvel da vítima, levando-o consigo.

Assim, os dois arguidos respondem por homicídio qualificado e furto qualificado, estando ainda um deles acusado de detenção de arma proibida.

O veículo da vítima foi depois entregue a um terceiro arguido, com o encargo de o levar para França, "para dificultar as investigações das entidades policiais".

Este terceiro arguido está acusado de um crime de favorecimento pessoal.