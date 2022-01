Observatório do Envelhecimento. “Vamos divulgar dados únicos em termos nacionais e europeus”

O recém-criado Observatório Nacional do Envelhecimento, com sede em Alte, no Algarve, vai recolher e analisar dados relativos a todo o ciclo de vida da população para propor medidas que promovam o envelhecimento ativo e saudável.

Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center (ABC), organismo que coordena o projeto em parceria com 14 entidades públicas e privadas, explica que serão avaliados aspetos tão distintos como as condições de trabalho, a habitação, o acesso à saúde ou a passagem à reforma. E sublinha que é necessário intervir mais cedo, ainda na juventude, para que existam benefícios no processo do envelhecimento. Portugal é atualmente o quarto país da Europa com maior percentagem da população acima dos 65 anos, segundo dados do Eurostat.

Em que fase está a implementação do Observatório Nacional do Envelhecimento, criado em novembro do ano passado?

Os planos mantêm-se. Tivemos recentemente uma reunião com o grupo da academia que, nesta fase, vai ajudar a definir as várias áreas de funcionamento do Observatório. Aquilo que se pretende é que, desde logo, possa ser algo mais do que temos tido, mesmo em termos de outros países europeus. Pretendemos com este Observatório Nacional do Envelhecimento ter dados relativos a todo o ciclo de vida e não apenas às pessoas idosas. Se olharmos para os dados do Eurostat, por exemplo, vemos que são muito focados no envelhecimento, ou seja, na população idosa. Sabe-se hoje que é necessário intervir mais cedo, para que existam benefícios ao longo do processo do envelhecimento das populações.

De que forma é que possível abordar o tema do envelhecimento de forma holística, sabendo que Portugal é um dos países da Europa em que as pessoas com mais de 65 anos têm pior qualidade de vida?

Vamos usar indicadores e escalas aplicáveis desde a idade em que as pessoas andam na escola. Vamos avaliar as condições de trabalho, a passagem à reforma e acompanhar uma cota da população de várias idades, onde vamos vendo as modificações que vão acontecendo.