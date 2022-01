Novo máximo de quase 44 mil casos diários de Covid-19

Analisando apenas os cuidados intensivos, há agora 160 pacientes internados com Covid-19, uma descida de 14 em relação ao boletim de segunda-feira.

O número de pessoas internadas nos hospitais é de 1.955 , no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos. São mais 17 doentes em comparação com o dia anterior.

Morreram 46 pessoas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o maior número diário de óbitos desde 25 de fevereiro.





Portugal tem esta terça-feira quase 333 mil casos ativos da doença, uma subida de 1.628 pessoas em 24 horas. Há 325 mil pessoas em contactos de vigilância.

Recuperaram da doença 42 mil pessoas

Desde a chegada da pandemia a Portugal estão confirmadas 19.380 mortes, um milhão 950 mil casos e um milhão 598 mil recuperados.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo regista esta terça-feira 25 mortes e 13.987 novos casos e o Norte 11 óbitos e 18.116 infeções.

O Centro tem seis mortes e 6.339 casos, o Alentejo 1.394 infeções e o Algarve um óbito e 1.160 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem três mortes e 2.117 casos e os Açores 616 infeções.

Em relação aos indicadores da matriz de risco, a taxa de incidência nacional é de 4.200,6 casos por 100 mil habitantes e no continente é de 4.155, 9 casos.

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,13 no continente e no conjunto do país.

Evolução da Covid-19 em Portugal