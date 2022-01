Braga'27 quer transformar a cidade em “plataforma de criação artística”

“Já tínhamos decidido a temática. A pandemia mostrou que estávamos no caminho certo, porque as questões como afastamento da vida em comunidade e a reclusão tornaram-se mais fraturantes”, explica.

O objetivo, resume a coordenadora de Braga'27 , Cláudia Leite, é encontrar “através da cultura” as respostas para as “inquietações da sociedade”.

Para além da programação cultural, que conta com 50 projetos e cinco eventos-âncora, Braga'27 prevê a criação de um Museu de Arte Contemporânea , um Centro Cultural e um Media Art Center – três espaços culturais para avançar, “independentemente” do título europeu, assegura o autarca Ricardo Rio.

Os investimentos fazem parte da estratégia do concelho para a década 2020/2030, explica o presidente do município que, no terceiro mandato à frente da Câmara de Braga, espera deixar como legado a conquista para a cidade do título Capital Europeia da Cultura.

“Costumo dizer, um pouco a brincar, que é uma boa herança que quero deixar ao meu sucessor”, reconhece.

Braga é uma das 12 cidades portuguesas que estão na corrida para o título de Capital Europeia da Cultura em 2027. A cidade vencedora será conhecida em 2023.