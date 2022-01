PRR. “Nem todo o país foi tratado de igual forma”, diz Ricardo Rio

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, acusa o Governo de não tratar o país por igual na gestão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) .

O autarca bracarense fala em “discrepância de tratamento” e lamenta que o seu concelho tenha ficado de fora do plano de investimentos do Governo.

“Nem todo o país foi tratado de igual forma no âmbito do PRR e não me parece que isso tenha sido positivo.”

Segundo o social-democrata, o Programa de Recuperação e Resiliência, conhecido por “bazuca" europeia, privilegia as necessidades do Estado e das grandes áreas metropolitanas e esquece cidades de média dimensão.

“Na verdade, não há propriamente uma janela muito significativa para uma autarquia como Braga participar no âmbito do PRR. Isso é no mínimo estranho”, atira Ricardo Rio.

“Houve claramente uma preocupação de canalizar recursos para financiamento das necessidades da administração central”, avança o social-democrata, que critica, ainda, a “centralização de investimentos nas áreas metropolitanas”.

A renovação da frota dos transportes públicos é um dos exemplos apontados pelo autarca. “Há investimentos muito consideráveis nas principais cidades das áreas metropolitanas e não o há nesse âmbito para cidades como braga que têm exatamente a mesma necessidade”, explica Ricardo Rio.