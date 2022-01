Novo centro de vacinação em Gaia abre terça-feira nos Bombeiros de Coimbrões

Veja também:

O novo centro de vacinação de Vila Nova de Gaia, instalado nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, entra em funcionamento na terça-feira, aumentando a capacidade de inoculação diária de 1.080 para 1.400 vacinas.

A Câmara de Vila Nova de Gaia anunciou a 7 de janeiro a criação do novo centro de vacinação contra a Covid-19, tendo, para o efeito, atribuído 10 mil euros aos bombeiros para procederem à instalação do novo equipamento.

Concluídas as “obras de adaptação” e “assegurados todos os requisitos materiais e humanos”, o novo centro de vacinação começa a funcionar na terça-feira, encerrando, ao mesmo tempo, “o que estava a funcionar na central dos CTT nas Devesas”, lê-se na nota de imprensa da autarquia do distrito do Porto.