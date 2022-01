Covid-19. Madeira prolonga suspensão de visitas nos hospitais

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) decidiu prolongar por mais dez dias a suspensão do regime de visitas nas unidades hospitalares do Funchal na sequência do aumento dos casos de Covid-19, foi anunciado neste sábado.

"O Sesaram mantém a suspensão de regime de visitas por motivo de prevenção por mais 10 dias, nas unidades hospitalares João de Almada, Marmeleiros e Dr. Nélio Mendonça", pode ler-se na informação divulgada.

O serviço adianta que as pessoas podem solicitar informações pretendidas junto do Balcão do Cidadão, localizado na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, através dos números 291705763 e 961186549 ou para o correio eletrónico: balcaocidadao@sesaram.pt.

Estes meios estão em funcionamento de segunda a sexta-feira entre das 8h30 às 19h00 e aos sábados/feriados entre as 10h00 e as 13h00.