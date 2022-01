Covid-19. Ómicron responsável por 93,2% dos casos em Portugal

A variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 é responsável por 93,2% das infeções em Portugal, em consequência de um "crescimento galopante" em dezembro, que foi mais acelerado em Lisboa e Vale do Tejo, estimou hoje o INSA.

"Desde 6 de dezembro, tem-se verificado um elevado crescimento na proporção de casos prováveis da variante Ómicron, tendo atingido uma proporção estimada de 93,2% no dia 10 de janeiro", refere o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2.

Em 3 de janeiro, a Ómicron tinha já atingido uma frequência de 89,6% dos casos de infeções registadas no país.

Segundo o instituto que monitoriza a evolução deste coronavírus em Portugal, o "aumento abrupto de circulação comunitária" da Ómicron tem paralelo com o cenário observado em países como o Reino Unido e a Dinamarca.