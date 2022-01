Petição para criar comissão permanente para as políticas do mar

Há uma petição a circular para a criação de uma comissão permanente dedicada às Políticas do Mar, na nova legislatura que começa a 30 de janeiro.

Um conjunto de personalidades, entre as quais o antigo líder do CDS (e número dois do partido na lista de Lisboa para as legislativas) e presidente da Sociedade Histórica, José Ribeiro e Castro, lançaram a iniciativa de recolha de assinaturas.

"É a Assembleia da República que pode dar um contributo decisivo à resolução de um velho problema quanto às políticas públicas do mar: dotar de visão de conjunto - e, correspondentemente, de harmonia, coesão, coerência e durabilidade - as diferentes políticas relativas ao mar", refere o texto da petição citado pelo Diário de Notícias.

Os peticionários consideram que esta comissão pode ser o "ovo de Colombo" em matéria de gestão do mar pois tendo uma sede política permanente, com visão de conjunto e no quadro do pluralismo democrático, garantiria a continuidade na estratégia nacional para o mar, de legislatura em legislatura.

Subscrevem-na esta petição além de Ribeiro e Castro, entre outros, o almirante Henrique Alexandre da Fonseca, diretor da Revista da Marinha; Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul; Jorge Roque de Pinho d"Almeida, presidente da Associação 4Shipping; Vítor Ramalho, secretário-geral da UCCLA; almirante Fernando Melo Gomes, Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental; e Álvaro Beleza, presidente do Conselho Coordenador da SEDES.