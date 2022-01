Mais 20.212 casos de Covid-19 em dia de descida no R mas subida nos internamentos

Veja também:

Portugal regista, nesta segunda-feira, mais 20.212 casos de Covid-19 e 20 óbitos de pessoas com a doença causada pelo SARS-Cov-2. Nas últimas 24 horas, ainda a registar um aumento no número de internados: mais 139, 11 dos quais nos cuidados intensivos (UCI).

Nesta altura, Portugal conta com 1.588 pessoas internadas com o novo coronavírus, dos quais 161 em UCI. Desde 1 de fevereiro de 2021 que não tínhamos um aumento de hospitalizações tão notório, mas com marcadas diferenças face à situação atual: naquele dia de fevereiro do ano passado o aumento foi de 175 internamentos, mas havia um total de 6.869 pessoas com hospitalizadas Covid-19.

De referir ainda que, nesse mesmo dia de 2021, foram registados 5.805 novos casos e 275 mortes associadas ao novo coronavírus.