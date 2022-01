Covid-19. Maiores de 45 anos já podem fazer autoagendamento para dose de reforço

O autoagendamento da dose de reforço contra a Covid-19 e/ou vacina da gripe já está disponível para maiores de 45 anos.

O pedido de agendamento pode ser feito no portal da Direção-Geral da Saúde.

Além das pessoas com mais de 45 anos, a DGS anunciou também que as pessoas com “60 ou mais anos” podem receber “a dose de reforço contra a Covid-19 e/ou Gripe”.

Quem tiver “30 ou mais anos” e seja vacinado “com vacina Janssen há 90 ou mais dias”, também pode autoaagendar a sua dose de reforço.

Depois de aceder ao portal da DGS, é preciso selecionar o local e data mais convenientes, ficando a aguardar um contato por SMS, pelo número 2424, com confirmação da data, hora e local de vacinação.

Deve confirmar o agendamento, respondendo à mensagem e no dia que lhe foi destinado, dirigir-se ao local, na hora indicada, para tomar a ou as vacinas.