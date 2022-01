Cerca de 60 mil crianças dos cinco aos 11 anos iniciaram no sábado a vacinação

De acordo com a DGS, 98.839 pessoas foram vacinadas no sábado contra a Covid-19 (esquema vacinal iniciado ou completo e reforço) e a gripe sazonal.

Mais de 98 mil pessoas receberam no sábado as vacinas contra a Covid-19 e a gripe, das quais cerca de 60 mil crianças dos cinco aos 11 anos iniciaram a imunização contra o novo coronavírus.

No total acumulado, desde que se iniciaram as respetivas campanhas de vacinação, mais de 8,7 milhões de pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, mais de 3,3 milhões a dose de reforço e mais de 2,4 milhões a vacina da gripe.

Entre as crianças dos cinco aos 11 anos, 255.330 começaram a vacinação contra a Covid-19, com uma dose.

O Governo esperava que a vacinação nesta faixa etária atingisse hoje as 280 mil crianças, cerca de 45% das 600 mil elegíveis.

Este domingo terminou o segundo período de vacinação contra a Covid-19 para as crianças entre os cinco e os 11 anos, que começou na quinta-feira.

De 5 de fevereiro a 13 de março serão administradas as segundas doses (e as primeiras doses de crianças que não foram vacinadas nesta fase).

No primeiro período de vacinação para as crianças entre os cinco e os 11 anos, que decorreu no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, foram imunizados 95.752 menores com a dose pediátrica da Pfizer.

Este domingo também terminou o período (que começou também na quinta-feira) para a administração de doses de reforço, em modalidade de "casa aberta" (sem agendamento) através de senha digital, especificamente para a comunidade escolar (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias, creches e ATL). A atividade letiva retoma na segunda-feira.