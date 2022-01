Agricultor termina greve de fome e caso será decidido pela Provedora da Justiça

O agricultor Luís Dias que tinha iniciado uma segunda greve de fome para lutar pelos apoios do Estado que considera que lhe são devidos, revelou à Renascença que decidiu terminar este protesto. Para isso, contribuiu de forma decisiva a aproximação do Governo que, segundo o queixoso, "assumiu" erros e o envio do caso para a Procuradoria da Justiça.

No sábado à tarde, Luís foi recebido pelo chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e por dois advogados do Governo. Saiu desse encontro com a garantia de que o caso seguiria para a Provedoria de Justiça, uma solução que tem defendido desde o início do caso.

O diferendo já se arrasta há mais de seis anos, tendo começado em 2015.

“Disseram-me que tinha havido erros por parte do Governo, que a litigância em tribunal podia demorar muitos anos, e que isso não era do interesse de ninguém, quer pelos prejuízos a avolumar, quer pela situação humanitária do meu protesto”, conta Luís Dias em declarações à Renascença.

O co-proprietário da Quinta das Amoras, propriedade que se localiza em Castelo Branco, foi aconselhado a submeter a totalidade do caso a uma arbitragem da Provedoria de Justiça, por esta gozar de total autonomia e experiência neste tipo de situações.

“Já tinham contactado com a provedora e ela, se nós concordassemos, mostrou-se disponível a aceitar o processo e disse que o trataria com a maior celeridade. Ficou de nos receber já para a semana”, avançou.

No final da reunião, Luís Dias decidiu terminar a greve de fome que tinha iniciado há menos de 24 horas. “O Governo, desta vez, pareceu sincero. E uma vez que anunciaram publicamente que o processo seria remetido à arbitragem da Provedoria de Justiça, acho que desta vez dá para confiar e regressei a casa ontem à noite”.