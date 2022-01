Caso Tancos. Azeredo Lopes sai “de cabeça levantada” e “sem reparo”

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes mostrou-se esta sexta-feira satisfeito com a absolvição de todos os crimes de que era acusado no julgamento do processo de Tancos.

“Entrei neste processo com a cabeça levantada, passei por este processo com a cabeça levantada e saio deste processo com a cabeça levantada, o que era, para mim, muito importante”, começou por afirmar Azeredo Lopes aos jornalistas à saída do julgamento.

O ex-ministro acrescentou ainda que tanto o Ministério Público como o coletivo confirmaram plenamente aquilo que sempre disse e que era a verdade”.

“É importante verificar que saio deste processo sem reparo”, concluiu.

O ex-ministro Azeredo Lopes foi absolvido de favorecimento pessoal de funcionário, por não se ter apurado que o governante e mais dois arguidos tivessem conhecimento a esse nível de investigação paralela. Foi ainda absolvido de denegação e de abuso de poder.

O antigo governante, que se demitiu do cargo na sequência do processo, estava acusado e pronunciado por quatro crimes: denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder e denegação de justiça.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público tinha pedido a absolvição do antigo governante - e de mais 10 arguidos -, considerando que a conduta do ex-governante se pautou apenas por uma "omissão do ponto de vista ético", ao não diligenciar no sentido de ser levantado um processo disciplinar aos elementos da Polícia Judiciária Militar.