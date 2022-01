Portugal tem quase 250 mil casos ativos de Covid-19

Veja também:

Portugal tem, esta quinta-feira, quase 250 mil (247.440) casos ativos de Covid-19. O número recorde de casos ativos tem sido batido sucessivamente nos últimos dias.

O número tem disparado em linha com o das infeções diárias, e se olharmos só para a evolução desde o início do ano vemos que em seis dias hã mais 50 mil casos ativos.

Já em relação aos contatos em vigilância, também hoje, segundo os números da DGS, há mais de 200 mil pessoas (201.004 casos) em isolamento por serem contatos de risco.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reduziu de 10 para 7 dias o tempo de isolamento para casos positivos assintomáticos de Covid-19 e contactos considerados de alto risco. Os vacinados com dose de reforço deixam de cumprir isolamento, revelou Graça Freitas.

"A Direção-Geral da Saúde informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde que o período de isolamento passa de 10 para 7 dias para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco", lê-se no curto comunicado das autoridades de saúde.

"Esta decisão está alinhada com orientações de outros países e resulta de uma reflexão técnica e ponderada, face ao período de incubação da variante agora predominante, a Ómicron. A operacionalização desta decisão técnica, pela necessidade de atualização de normas e de reparametrização do sistema de informação, estará concluída o mais brevemente possível, no decurso da próxima semana", rematou.