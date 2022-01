​Devolver garrafas de plástico vai dar prémios

O Governo alargou o prazo do projeto-piloto "Do Velho se faz Novo", até ao final de junho. A Renascença apurou que, depois de descontos em compras e contribuições para instituições, a nova fase volta a premiar a iniciativa dos consumidores. O Fundo Ambiental vai financiar este prolongamento, com 380 mil euros.



Esta iniciativa arrancou em março de 2020 e, durante um ano e meio, recolheu 16,6 milhões de garrafas de plástico . Começou com um orçamento de 1,67 milhões de euros, proveniente do Fundo Ambiental.

Cada garrafa entregue deu direito a um talão de desconto em compras. Em fevereiro esgotou-se o orçamento e o valor passou a reverter diretamente para instituições. Agora o programa é prolongado, até 30 de junho, repetindo a ideia inicial, que passava por premiar a iniciativa dos consumidores.

À Renascença, o Ministério do Ambiente explica que “o modelo de prémios a implementar nesta segunda fase traduzir-se-á num sistema de atribuição de pontos por entrega de garrafa”. Ou seja, “o consumidor poderá acumular um saldo de pontos e consultar um catálogo de prémios no site do projeto referido, pelo que os pontos acumulados poderão ser trocados pelos prémios em catálogo”.

Os prémios disponíveis ainda não são conhecidos, mas a tutela garante que “a implementação deste sistema acontecerá, previsivelmente, durante o mês de janeiro”.

O jornal Público chegou a avançar que o fim dos descontos para compras se traduziu numa quebra de 70% nas entregas de garrafas de plásticos. O gabinete do ministro Matos Fernandes não confirma a percentagem, mas admite um decréscimo “mais acentuado” a partir de fevereiro de 2021, a par do efeito da pandemia.

Segundo o Ministério do Ambiente, a recolha de garrafas “foi bastante influenciada pela situação de pandemia vivenciada, desde logo no seu arranque lento que coincidiu com o primeiro estado de emergência que se prolongou até maio de 2020”. Depois deste pico da pandemia, “verificou-se o aumento significativo do número de embalagens depositadas nas máquinas até setembro de 2020”, mas a entrega de garrafas voltou depois a diminuir.

Esta quebra nos depósitos agravou-se “a partir de fevereiro de 2021, mês em que ocorreu a alteração da modalidade de atribuição do prémio exclusivamente através de donativos a instituições, continuando essa tendência após maio de 2021 quando o benefício passou a ser unicamente o impacto positivo ambiental”, diz a nota enviada à Renascença.

As garrafas podem continuar a ser entregues até meados do ano, nas máquinas automáticas. Existem ao todo 23 espalhadas por grandes superfícies comerciais do país.