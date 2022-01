Cruzeiro Aidanova já navega e está a caminho de Barcelona

O cruzeiro Aidanova, que esteve retido quase uma semana em Lisboa, devido a um surto de Covid-19 a bordo, já está a caminho de Barcelona.

Todos os passageiros que testaram negativo foram desembarcados, na segunda-feira, e levados para o aeroporto por forma a regressarem aos seus países de origem.

Os 77 infetados estão todos vacinados, assintomáticos ou com sintomas ligeiros da doença.

A maioria foi levada para unidades hoteleiras da cidade, por forma a cumprirem o isolamento determinado pelas autoridades de saúde.

Há ainda 12 tripulantes infetados que cumprem a quarentena dentro do navio.

No domingo, a empresa do cruzeiro - que chegou à capital portuguesa a 29 de dezembro com 4.197 pessoas a bordo, entre 1.353 tripulantes e 2.844 passageiros, de várias nacionalidades, maioritariamente alemã - pediu para oito tripulantes infetados ficarem a cumprir a quarentena dentro do navio.