Baixas por Covid-19 disparam 160% nos primeiros 21 dias de dezembro

As baixas por Covid-19 dispararam 160% nos primeiros 21 dias de dezembro face a novembro, para 23.100, ainda antes de Portugal ter atingido os níveis mais elevados de sempre de novos infetados, segundo dados oficiais.

Os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social referentes a dezembro, disponibilizados à Lusa, não abrangem ainda a semana entre o Natal e o Ano Novo, quando se registaram picos no número de novos infetados pelo novo coronavírus.

Ainda assim, os subsídios por doença Covid-19 totalizaram 23.100 nos primeiros 21 dias de dezembro, face a 8.900 em todo o mês de novembro e 6.700 em outubro.

Segundo fonte oficial do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, foram pagos 6,6 milhões de euros em baixas por Covid-19 nos primeiros 21 dias de dezembro, o que compara com 2,5 milhões de euros em novembro e 2,0 milhões de euros em outubro.