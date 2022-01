Surto em cruzeiro. Sobe para 68 o número de passageiros infetados com Covid-19

A operação que teve início às 6h00 e deve acabar às 15h00 está a correr dentro do previsto. “São cerca de três mil passageiros cujo desembarque está planeado ao longo destas nove horas por forma a tentar minimizar logisticamente as dificuldades de todo este processo”, explica.

Estão todos vacinados e assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Segundo Diogo Vieira Branco, este número corresponde a oito passageiros e 60 tripulantes, sendo que a maioria está em unidades hoteleiras. Apenas oito elementos do pessoal de bordo cumpre quarentena no navio.

Foram detetados mais quatro casos positivos, segundo a informação avançada pelo capitão do porto de Lisboa.

A última atualização das autoridades aumentou para 68 o número de passageiros infetados na sequência do surto com origem no navio de cruzeiros atracado no cais de Lisboa, desde quarta-feira passada.

Quanto à saída do cruzeiro, o capitão Vieira Branco disse que está marcada para quarta-feira às 18h00, mas que ainda não é certo.

O navio cruzeiro "AIDA Nova" chegou a Lisboa no dia 29 de dezembro de 2021, com 4.197 pessoas a bordo, entre 1.353 tripulantes e 2.844 passageiros, de várias nacionalidades, maioritariamente alemã.



Logo nesse dia foram detetados 14 casos positivos, número que aumentou para 52 no dia seguinte, em 30 de dezembro, tendo essas pessoas sido retiradas do navio para hotéis de Lisboa, todas vacinadas e assintomáticas ou com sintomas ligeiros da doença.



No dia 31 de dezembro, sexta-feira, as autoridades de saúde deram autorização para a saída do navio, mas o armador optou por permanecer até ao dia 2 de janeiro, domingo, dia em que iria para Lanzarote, em Espanha.

O navio partiu da Alemanha e tinha Lanzarote, nas Canárias, como destino. A passagem de ano deveria ter acontecido ao largo do Funchal.