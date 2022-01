Mulher encontrada morta a tiro em casa em Beja

Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi hoje encontrada morta, em casa, na cidade de Beja, com ferimentos alegadamente provocados por arma de fogo, havendo suspeitas de homicídio, disseram à agência Lusa fontes policiais.

Segundo uma das fontes, após um alerta de um familiar, via 112, uma patrulha da PSP deslocou-se à casa e encontrou o cadáver da mulher com ferimentos alegadamente provocados por uma arma de fogo.

No entanto, a patrulha não encontrou qualquer arma de fogo na casa, o que levantou suspeitas de homicídio e, por isso, a PSP acionou e passou a investigação para a Polícia Judiciária (PJ), explicou a fonte.

Fonte da diretoria do Sul da PJ disse à Lusa que esta polícia de investigação criminal foi acionada para investigar esta morte, por haver suspeitas de crime.

Os elementos da PJ já seguiram para Beja, onde vão fazer a análise do local do suposto crime e apurar as circunstâncias da morte da mulher, acrescentou a fonte.

Segundo as fontes contactadas pela Lusa, até às 15h30 não tinha sido detida qualquer pessoa suspeita do alegado homicídio.

O alerta para a ocorrência foi dado às 12h22 e para o local foram acionados uma ambulância e dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, além de meios e elementos da PSP, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.