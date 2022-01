Mais 23.290 casos de Covid-19 em dia com menos internados

Portugal regista este sábado 23.290 novos casos de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas, morreram mais 21 pessoas com o novo coronavírus.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 9.549, seguindo-se o Norte (8.587), o Centro (2.744), a Madeira (858), o Algarve (628), o Alentejo (621) e os Açores (303).



Nos hospitais há agora 1.023 pessoas internadas no conjunto das enfermarias portuguesas, menos um doente em 24 horas. Analisando apenas a situação nas unidades de cuidados intensivos, há 142 (menos três).

Segundo este relatório, é a faixa dos 20-29 que tem mais casos novos - registaram-me 4.379, o que representam 19% do total das novas infeções. Depois surge a faixa dos 40-49, com 18% dos novos casos.



Das 21 mortes, sete ocorreram na região Norte, seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve, uma na Madeira e uma nos Açores.



Segundo os dados da DGS, a maioria dos óbitos diários continua a registar-se em pessoas a partir dos 70 anos: sete óbitos nos 70-79 e também sete nos 80+. Depois, cinco nos 60-69, um nos 50-59 e um nos 30-39.



Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 196.223, mais 17.511 do que na sexta-feira.

Recuperaram da doença 5.758 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.197.737.

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 3.755 contactos em vigilância, totalizando 173.314 pessoas.



A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 é de 1182,7 e o índice de transmissibilidade (Rt) está em 1,35.



Segundo os dados, o país regista agora um total de 18.976 mortes e 1.412.936 casos de Covid-19, desde o início da pandemia.