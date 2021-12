Covid-19. Há 15 surtos em instituições de saúde. 202 profissionais estão infetados

Há 15 surtos de Covid-19 ativos em instituições de Saúde, com 202 casos confirmados entre os profissionais, avança a Direção-Geral da Saúde à Renascença.



Apesar da escalada diária de novos casos de infeção, motivada pela variante Ómicron, o número de surtos em unidades de saúde é mais reduzido do que noutras alturas do ano.

Segundo a DGS, em maio do ano passado havia 2.828 profissionais de saúde infetados com a Covid-19. Em agosto deste ano havia seis surtos com 16 casos.

Casos no INEM

Esta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, garantiu que o INEM não está a cumprir a norma da Direção-Geral da Saúde que prevê testes regulares à Covid-19 para profissionais mais expostos a contágios.

Em declarações à CNN Portugal, Rui Lázaro, presidente do STEPH, refere que esta circunstância tem permitido surtos que depois obrigam a encerrar os meios de emergência, comprometendo a assistência à população, como aconteceu em Portimão, no início deste mês, onde um surto de Covid-19 obrigou à paragem da ambulância do INEM.

Na resposta, o INEM contraria as declarações do STEPH e esclarece que “monitoriza permanentemente a situação epidemiológica dos seus profissionais e realiza testagens frequentes, alargadas e dirigidas. Quando os profissionais do INEM reportam ter contactado com casos positivos são imediatamente testados, o mesmo acontecendo com os seus colegas de trabalho”.

Na nota, o instituto acrescenta que há “três profissionais do CODU Sul do INEM, que se encontram ao serviço COSul (Centro Operacional 112 do Sul), gerido pela PSP, e que estão infetados”.

No total, conclui o comunicado, há, nesta altura “apenas nove profissionais do INEM positivos para o SARS-CoV-2”.