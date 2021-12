​Passagem de ano será sem chuva e com temperaturas de primavera

A passagem de ano vai ser com “tempo calmo, ameno e sem precipitação”, segundo as previsões da meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).



“A partir de dia 30 a precipitação termina em todo o território, as temperaturas mantem-se elevadas para a época do ano. No dia da passagem de ano, Évora e Beja, por exemplo, chegam aos 20/21 graus de temperatura máxima, também Santarém. O Porto e Braga chegam também aos 21/22 graus, portanto, temperaturas acima do normal para a época”, descreve a meteorologista.

A chuva só deve voltar no fim do dia 1 na região do Minho e Douro litoral, acrescenta.

Os primeiros dias do ano, dia 2 e 3 de janeiro, a precipitação regressará às regiões norte e centro e com uma “ligeira descida dos valores das temperaturas máximas”, adianta.

Questionada sobre se este tempo mais quente é inédito, Patrícia Marques garante que não e lembra que o inverno ainda só agora começou.

“É a variabilidade do clima. Este ano, dezembro calha ser menos chuvoso e mais quente que o normal, mas ainda falta para o inverno terminar e noutros anos isto já tem acontecido”, remata.