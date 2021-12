Covid-19. Autoteste negativo permite entrar nos cinemas até 9 de janeiro

Veja também:

O acesso às salas de cinema até 9 de janeiro é possível através da realização de autotestes com resultado negativo, segundo a atualização da orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativa à utilização de equipamentos culturais.

O acesso a eventos culturais depende da apresentação de teste negativo à Covid-19, desde as 00h00 de sábado, independentemente do número de espectadores. A resolução do Conselho de Ministros de 23 de dezembro define que o acesso depende “da apresentação de certificado digital Covid da UE nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação” ou “da apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo”.

No entanto, a DGS, na orientação sobre lotação dos espaços culturais atualizada com data desta terça-feira e disponível no ‘site’ oficial daquele organismo, exceciona “as salas de exposição cinematográfica”, passando a prever para o acesso a estes locais também “a realização de teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste (colheita nasal) com resultado negativo”.