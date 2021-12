​2021 em direitos humanos

O ano 2021, pautado pela continuidade da crise pandémica, pelos efeitos visíveis das alterações climáticas, pela predominância dos fluxos migratórios para a Europa, pela pobreza e exclusão social, e por tantas outras questões, mostrou-nos que a solidariedade entre Estados e a partilha de conhecimento científico são fundamentais para que muitas vidas se salvem e para que os direitos humanos sejam uma realidade universal.



No ano que se encerra, a pandemia da Covid-19 prosseguiu veloz em todo o mundo. Há um ano, estávamos no início do processo de vacinação, um passo gigante e indispensável no combate à pandemia. Faziam-se previsões de quando se alcançaria a imunidade de grupo. Ainda assim, a propagação da Covid-19 manteve-se em 2021, intensificada pelas restrições à partilha da tecnologia e propriedade intelectual das vacinas, que impediram muitos países mais pobres de protegerem as suas populações.

Esta falta de solidariedade impulsionou também o desenvolvimento de novas variantes do vírus, como a Delta ou a recente Ómicron, que já se instalaram nos países com taxas de vacinação elevadas.

Se a disseminação do vírus não tem fronteiras, faz falta que a produção e fornecimento de vacinas também não as tenha. Este é um desafio que levamos para 2022, para que todos possam usufruir do direito à saúde.

O peso da pandemia fez-se ainda sentir no aumento do número de situações de pobreza e nas desigualdades sociais agravadas. Os seus impactos foram particularmente severos para as minorias étnicas, refugiados, mulheres e crianças, grupos desproporcionalmente afetados. As pessoas em circunstâncias de maior vulnerabilidade são aquelas sobre quem recaem as maiores dificuldades. São as que enfrentam maiores obstáculos no acesso a bens essenciais, a uma habitação condigna, ao trabalho, à saúde e à educação. São aquelas que não podemos deixar para trás.

Além dos efeitos da pandemia, o ano 2021 mostrou-nos também as consequências devastadoras das alterações climáticas e da degradação ambiental. Recordou-nos a finitude dos recursos e a necessidade de preservarmos a casa onde todos habitamos. As populações mais pobres do planeta foram, novamente, as mais ameaçadas. As que se encontraram na linha da frente da crise climática.

Entre os muitos retratos fiéis do impacto das alterações climáticas na vida das comunidades, estão os casos do Paquistão e Madagáscar. A cidade paquistanesa Jacobabad é uma das mais quentes do mundo. Nela, as famílias deitam as crianças com roupa molhada para que arrefeçam. A falta de transportes públicos e a inexistência de eletricidade na maioria das escolas motiva o abandono escolar. Devido ao calor e humidade extrema, a cidade já alcançou, em pelo menos quatro ocasiões desde 1987, um limite em que o corpo humano já não consegue arrefecer através do suor, o que pode rapidamente ser fatal. Em Madagáscar, a seca devastadora no sul do país conduziu um milhão de pessoas à fome. A diminuição do gado e da produção de alimentos básicos levou a que 91% das pessoas vivessem abaixo do limiar da pobreza. Com o seu futuro em causa, muitas optaram por migrar para outras regiões.