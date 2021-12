Discotecas fecham no dia 25 e restaurantes com teste obrigatório nas festas

Na noite de passagem de Ano, estão ainda proibidos ajuntamentos na via pública com mais de 10 pessoas e o consumo de álcool.

As discotecas vão fechar a porta a partir das zero horas do dia 25 de dezembro. A decisão foi tomada nesta terça-feira em Conselho de Ministros antecipado, tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 e a incidência da variante Ómicron.

A antecipação das restrições previstas para depois do Ano Novo é defendida por vários especialistas, entre os quais o imunologista Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular.

À Renascença, o especialista defendeu o encerramento ou a forte limitação do acesso a espaços de diversão noturna e a eventos de grande concentração, como jogos de futebol, durante a época das festas.

Não sendo apologista de confinamentos, Miguel Prudêncio considera importante medidas “dirigidas àqueles cenários em que, pela quantidade de pessoas e pela sua proximidade, a probabilidade de contágio aumenta significativamente”.

Tendo em conta as previsões de predominância da variante Ómicron nas próximas semanas, e observando o que se passa em muitos outros países, o Governo decidiu antecipar para esta terça-feira o Conselho de Ministros com vista à adoção de medidas de combate e prevenção da pandemia.

“Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, declarou fonte do executivo.