​Mais de metade dos portugueses não passa Natal em família

Mais de metade dos portugueses não vai passar o Natal em família. A variante Ómicron da Covid-19 é a principal causa, segundo um estudo da plataforma Fixando, que revela que a maioria das famílias portuguesas (81%) ainda não se sente segura a celebrar o Natal.



Ainda de acordo com este inquérito a 5.670 clientes, quase metade não vai reunir a família ou amigos durante a consoada (45%). Há ainda 8,9% que admite passar o Natal sozinho.

A travar as reuniões familiares está o aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas semanas e o surgimento da nova variante do vírus, mais contagiosa, a Ómicron.

Apenas 15,7% dos inquiridos pretendem juntar mais de 10 pessoas durante a consoada, 39% garantem que não serão mais de cinco à mesa.