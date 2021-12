Hospital de São João. Ministra da Saúde não aceita pedido de demissão da administração

A ministra da Saúde não aceitou o pedido de demissão do Conselho de Administração do Hospital de São João, na sequência do incêndio deste domingo, que provocou um morto e quatro feridos graves.

A ministra diz, ainda, que “reconhece o elevado sentido ético no exercício de funções públicas dos elementos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João, EPE, ao colocarem os seus mandatos à disposição do Ministério da Saúde perante o incêndio que ontem ocorreu no hospital”.

E conclui o comunicado, sublinhando que “não pode aceitar o pedido de demissão”.