Covid-19. Região Centro ultrapassa linhas vermelhas nos internamentos

A região Centro já ultrapassou as linhas vermelhas no internamento de doentes com doença grave de Covid-19. Os especialistas temem cenários idênticos a janeiro deste ano. “Um grande aumento de incidência seguramente ocorrerá”, diz à Renascença o diretor do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“Com esta variante que vai estar em circulação e maioritariamente prevalente a breve prazo, corre-se o risco de, com o grande aumento de incidência que seguramente ocorrerá, possa haver também muitos doentes que vão precisar de internamento hospitalar”, avisa.

Certo é que a pressão no Centro do país já se sente, tendo já sido necessário transferir pessoas entre hospitais e abertas novas alas.

“Já se ultrapassaram etapas previstas duas vezes. Agora, foram ultrapassadas também na semana passada com a abertura de uma segunda unidade de um serviço clínico que teve de ceder instalações de enfermaria para disponibilizar o internamento destes doentes”, explica Carlos Robalo Cordeiro.