Covid-19. Infarmed quer intensificar testes gratuitos nas farmácias

O Infarmed vai reunir-se esta segunda-feira com os representantes das farmácias e dos laboratórios para encontrar formas de aumentar a capacidade de testes de antigénio.

Nos últimos dias tem sido difícil conseguir marcação e há farmácias sem vagas até ao fim do ano.

À Renascença, a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) garante que há capacidade para aumentar a oferta e a reunião desta manhã vai servir justamente para determinar o que pode ser feito.

“O intuito é reunir todos os intervenientes na cadeia, perceber que tipo de constrangimentos é que estão a existir, eventualmente em termos de autorizações de entrada no mercado nacional, distribuição e também mais soluções para podermos aumentar a capacidade das farmácias e o número de farmácias que têm disponibilidade para abrir vagas para os testes rápidos de antigénio”, adianta Ema Paulino.

A presidente da ANF confirma que tem havido uma procura crescente de testes e nem sempre tem havido capacidade de resposta, mas garante que haverá mais vagas, esta semana.

“Por parte das farmácias, temos essa indicação: que houve uma grande procura durante as últimas semanas para vagas que antecedem o dia de Natal”, indica Ema Paulino, acrescentando que “havia farmácias que ainda estavam a aguardar a finalização do processo de registo junto da Entidade Reguladora da Saúde e do SINAVE, para poderem iniciar a testagem”.

“Esses processos também foram acelerados e, portanto, mais farmácias, durante esta semana, já vão estar aptas a fazer testagem e vão abrir as vagas e mesmo as farmácias que já estavam a fazer testagem, muitas delas também indicaram a sua mobilização, no sentido de abrir mais vagas, mobilizando mais profissionais de saúde e, inclusivamente, também criando alternativa em termos de infraestruturas, para poder aumentar a capacidade de resposta”, adianta à Renascença.

A presidente da ANF acredita que nos próximos dias as farmácias vão conseguir fazer 100 mil testes por dia, assinalando que algumas vão aumentar a capacidade e, em breve, haverá outras 300 que vão começar também a realizar testes antigénio.

“Com o aumento das farmácias que ainda se perspetiva para os próximos dias e o aumento do número de vagas disponíveis nas farmácias que, até agora, já estavam a participar, podemos chegar a máximos de 90 a 100 mil testes por dia”, indica Ema Paulino.