Covid-19. Há mais de 95 mil crianças vacinadas e mais 529 pessoas com reforço

O número de crianças entre os 5 e os 11 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 atingiu os 95.272. Os números são da Direção-Geral de Saúde e foram avançados nesta segunda-feira, dando conta de mais 51.564 face aos últimos dados conhecidos.

O processo de vacinação dos menores começou no sábado e decorreu durante todo o fim de semana, tendo sido especialmente dedicado às crianças entre os 9 e os 11 anos, mas também àquelas que, tendo uma idade menor, tenham comorbilidades.

O relatório de vacinação agora conhecido indica também os números mais recentes sobre a dose de reforço e o número de pessoas com vacinação primária completa.

Assim, segundo a DGS, entre os dias 18 e 19 de dezembro, houve mais 529 pessoas a receber a dose de reforço. O número total de doses administradas é agora de 2.325.024.

Quanto à vacinação primária, existem agora mais de 8,65 milhões de portugueses com o esse plano concluído.

No que respeita à vacina da gripe, já chegou a 2.309.140 pessoas – mais 354 entre sábado e domingo.

No total, foram registadas no domingo mais 56.900 inoculações do que no sábado, quer de vacinas contra a Covid-19 quer contra a gripe.