Para praticar desporto, é preciso certificado de vacinação. Pais queixam-se de discriminação

Com apenas quatro testes comparticipados pelo Estado, por mês, a criança teria de fazer mais quatro testes, com o custo de 25 euros cada um. Márcia considera “incomportável” esta situação, principalmente em famílias com mais filhos. E mesmo que decidisse fazê-lo, não seria fácil, tendo em conta que, com a elevada procura, as farmácias não têm conseguido dar resposta a todos os agendamentos.

No entanto, esta segunda opção tornou-se uma não-opção para Márcia, uma vez que o filho pratica dois desportos, natação e judo. Para ir aos treinos de natação, à sexta-feira e ao sábado, o jovem teria de fazer o teste à quinta-feira. Fazendo um teste antigénio com relatório laboratorial - os que estão disponíveis nas farmácias - este só teria validade de 48 horas, pelo que já não seria válido para o treino de judo, à terça-feira.

Em alternativa, é possível apresentar um comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo.

Márcia Aguiar diz não compreender a necessidade de vacinar as crianças contra um vírus com várias mutações, tal como não se vacina toda a população contra o vírus da gripe. Questionou o pediatra do filho, que considerou que os pais são livres de escolher. O médico explicou que, como pai de jovens quase adultos, deixou-os escolher; caso tivesse filhos mais jovens, revelou que não os vacinaria.

Esta mãe considera que, ao obrigar a apresentar um certificado ou um teste, sem dar condições à população para fazer os testes em massa, o Estado está a ser “discriminatório, sem dúvida”.

Constitucionalista invoca "deveres fundamentais"



Questionado pela Renascença, o constitucionalista Paulo Otero não vê qualquer discriminação nesta prática.

“A partir do momento em que se abre a vacinação a todas as crianças, ou pelo menos a partir de uma determinada idade, a partir daí não há nenhuma discriminação”, considera, explicando que as crianças “que não estão dentro da faixa etária onde se abre a vacinação não têm condicionalismos para a entrada nos recintos.”

Questionado sobre se esta prática poderá violar a Constituição, uma vez que indiretamente “obriga” a população a vacinar-se, Paulo Otero não vê qualquer violação do documento. Por um lado, para o constitucionalista, a lei fundamental não impede a existência de vacinação obrigatória. E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, numa decisão muito recente, de abril deste ano de 2021, veio a admitir a possibilidade da existência de vacinação obrigatória, incluindo no caso das crianças.