Ómicron. Medidas podem apertar se a vacina perder efetividade contra hospitalizações

A vacina contra a Covid-19 perdeu efetividade contra a variante Ómicron a nível de infeção sintomática. No entanto, segundo o investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), ainda não se sabe qual é a sua performance contra hospitalização. Se falhar, o Governo poderá ter de voltar a tomar medidas mais fortes contra a pandemia.

"Há uma redução da efetividade da vacina contra infeção sintomática, mas os estudos são muito recentes e com grande incerteza. Contra hospitalização não se sabe qual será a efetividade. Se se verificar que as vacinas têm menor efetividade contra a hospitalização, poderemos ter um cenário em que o número de hospitalização ultrapasse as linhas vermelhas e teremos de tomar outras medidas", explicou o Baltazar Nunes, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de atualização da informação sobre a situação epidemiológica em Portugal.

Ao lado da ministra da Saúde, Marta Temido, o investigador esclareceu quais os dois cenários em perspetiva.

Se a vacina mantiver efetividade contra a hospitalização, o número de casos poderá aumentar, mas o número de internamentos manter-se-á comparativamente baixo.



"O grande indicador será a faixa etária dos maiores de 70 que têm há muito pouco tempo a dose de reforço. Se se verificar que a vacina não tem efetividade, teremos mesmo de adotar outras medidas", referiu.

De qualquer forma, há que aguardar "mais uns dias" para tirar quaisquer ilações, "para perceber de que forma vai aumentar a transmissibilidade e as hospitalizações em Portugal".

Se é certo que a variante Ómicron é mais transmissível, o que levará a um aumento do R, é preciso perceber o que acontece a quem já tem anticorpos para as variantes Delta e Alfa, seja por vacinação ou anterior infeção.

"O que vamos observar é o aumento da incidência e do número de reprodução efetiva, o Rt. Quando atingirmos uma maioria do número de casos de Ómicron, se o R, que está a descer, começar a crescer, será um sinal de que ela está a aumentar a incidência. Aí conseguiremos fazer projeções da incidência em Portugal de hospitalizações e óbitos para as próximas semanas", detalhou.